Covid | inchiesta mascherine | pm chiede condanna a 1 anno e 4 mesi per l’ex commissario Arcuri

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto unaa 1e 4perstraordinario per l’emergenza, Domenico, accusato di abuso d’ufficio nell’ambito dell’sulla maxifornitura diprovenienti dalla Cina nella prima fase dell’emergenza sanitaria. I pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone hsollecitato inoltre una decina

La posizione di Roberto Speranza , in merito all' Inchiesta Covid , è stata archiviata. È questa l'ultima novità che arriva sull'ex ministro della Salute, il quale ieri è stato 'ricordato' ad Ostia ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid , Domenico Arcuri , accusato di abuso d’ufficio nell’ambito ... (corrieretoscano)

Covid, inchiesta mascherine: chiesto 1 anno e 4 mesi al reggino Arcuri - La Procura di Roma ha chiesto una condanna ad 1 anno e 4 mesi per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, nativo di Melito Porto Salvo. La richiesta rientra nell’ambito ...strettoweb

Covid, inchiesta mascherine: chiesto un anno e 4 mesi per l’ex commissario Domenico Arcuri - Chiesta una condanna a un anno e quattro mesi per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. La richiesta è della Procura di Roma nell’ambito di un processo con rito abbrevi ...unionesarda

Domenico Arcuri rischia la condanna per le mascherine anti-Covid dalla Cina: abuso d'ufficio, chiesti 16 mesi - Nell’inchiesta compare anche il nome dell’imprenditore Mario Benotti (poi morto), a cui era contestato il reato di traffico di influenze. Roberto Speranza, ex ministro della Salute, e Domenico Arcuri, ...notizie.virgilio