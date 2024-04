Covid | chiesto 1 anno e 4 mesi per Arcuri per le mascherine

(Di lunedì 15 aprile 2024) La Procura di Roma hauna condanna ad 1e 4, nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato, per l'ex commissario straordinario per l'emergenza, Domenico, nell'indagine su una fornitura didalla Cina commissionata nella prima fase dell'emergenza. L'accusa è di abuso d'ufficio. I pm h, inoltre,una decina di rinvii a giudizio per gli imputati che hscelto di essere giudicati con il rito ordinario. Gli imputati, secondo quanto emerge dal capo di imputazione, in "concorso" avrebbero sfruttato relazioni personali e occulte con, ex commissario per l'emergenza sanitaria, ottenendo che quest'ultimo assicurasse ai partner ...

