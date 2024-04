Cos’ha scritto Amadeus nel suo messaggio di addio alla Rai

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il dado è tratto. L’ufficialità è arrivata oggi dopo una giornata convulsa segnata dall’incontro con il Direttore Generale della Rai, Giampiero Rossi.lascia Viale Mazzini ed è prontonuova avventura sul Nove. Dai suoi canali social ha diffuso unmolto affettuoso nei confronti dei suoi ex datori di lavoro, che lascerà in agosto. Ecco quantoda. Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Grazie a tutti i dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità. Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai ...