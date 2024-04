Cos’ha detto don Gianfranco Macor? La teoria sul Diavolo del celebre esorcista è molto “umana”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ha 83 anni e donè uno dei 9 sacerdoti a cui l’Arcidiocesi di Milano ha affidato il delicato ruolo di. Un compito che il prete assolve da anni e che spesso accompagna con riflessioni sul demonio. In un’intervista concessa al dorso milanese del Corriere della Sera Milano,parlato del suo lavoro. E del suo rapporto con l’arcinemico di sempre, il. Dove si trova? Be’ nella politica è perfettamente a suo agio. “Sta sia a destra, sia a sinistra. Perché il demonio è intelligente. Milano è una città di potere. E chiunque comandi, gli interessa“. Parlando in maniera più specifica della sua professione, poi, ha aggiunto: “Il mio è un servizio di consolazione per la persona che soffre. E la prima cosa è capire se possa trattarsi d’un problema psichiatrico o psicologico. In ...

Schlein: Conte Non ho bisogno che mi dica cosa fare - La leader del Pd: «I nostri elettori stufi di queste liti da condominio». «Il campo largo non è morto». Ma l’ex premier punge ancora: rilassatevi ...corriere

ITALIANO (DAZN), Tre anni fa l'avremmo persa. Ecco cosa ho detto a Ikoné: bravo lui - Al termine della partita pareggiata contro il Genoa, Vincenzo Italiano a DAZN ha parlato così: "Ho appena detto ai ragazzi che il primo anno questo tipo di partite le perdevamo, ...firenzeviola

Milan Inter, Pellegatti sentenzia: «Non me ne frega assolutamente nulla! Ho un unico pensiero in testa» - Ospite a Pressing, Carlo Pellegatti ha parlato del derby in programma lunedì prossimo ... Rispetto al derby in questo momento mi emozionava di più il Trofeo Berlusconi: a me cosa vuoi che interessi ...milannews24