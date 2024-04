‘Cose di ogni giorno’ | Denny Mendez al Teatro Ricciardi di Capua

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutitorna a vestire i panni di Rina nello spettacolo Cose digiorno di David Norisco, per la regia di Francesco Branchetti (anche attore protagonista), al fianco di Isabella Giannone e José De La Paz. Cose digiorno, che andrà in scena in tutta Italia da fine febbraio ad aprile, è un attuale affresco familiare in cui lainterpreta il personaggio di Rina, una giovane moglie e madre che ha cercato di trasmettere ai figli i valori in cui ha sempre creduto, l’onestà e l’amore per la propria famiglia. Forte e indipendente, negli anni Rina non ha saputo né voluto vedere la continua infedeltà del marito, convinta che l’amore potesse prevalere sui momenti di difficoltà e tenere unita la sua famiglia. Nonostante i suoi sforzi, però, altri fattori esterni ...