Cosa sta cambiando nel mondo arabo

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’attacco diretto e senza precedenti condotto dall’Iran verso Israele è sintomatico del cambiamento che da tempo cova all’interno del. In un universo che fino a pochi anni fa pareva cristallizzato nel suo passato oscurantista e rinunciatario a qualsiasi modernizzazione, qualsta. L’Iran, in questa operazione, era da solo. Se si escludono i burattini del Libano e gli Houthi nessun altro paeseha partecipato all’attacco, anzi la Giordania si è schierata in modo manifesto a favore di Israele, chiudendo il proprio spazio aereo e intercettando diversi droni iraniani diretti sul territorio dello stato ebraico. Proprio la Giordania, un tempo tra i grandi nemici di Israele, sconfitta tre volte da quest’ultimo (prima guerra-israeliana, guerra dei sei giorni ...

“Tutto questo mette in discussione la filiera di comando ma di fronte a chi parla di possibile terremoto al vertice Exor, si deve tener presente che quel che può succede re è già stato preso in ... (affaritaliani)

Ciccio Sultano sceglie Riccardo Canella come executive chef del «Duomo»: «Un incontro folgorante» - Il cuoco padovano classe 1985 prende il posto di Alessandro Fornaro. Dopo aver lasciato «Oro», il ristorante del Belmond Hotel Cipriani a Venezia, Canella affiancherà lo chef siciliano come ...corriere

Anagni, la vergogna dei secchi per la raccolta differenziata che restano aperti (senza coperchio) - Secchi per la raccolta differenziata che restano aperti, senza nessun coperchio. Cosa che, oltre ad essere discutibile sul piano estetico, diventa anche un problema sul piano ...ilmessaggero

N'Dicka, malore in campo e Udinese-Roma sospesa: come sta Evan - Il difensore giallorosso si è accasciato in campo: 'Si sente meglio ed è di buon umore'. Il difensore giallorosso è rimasto in osservazione per accertamenti in ospedale ...adnkronos