Cosa sono i santuari | le «fattorie vegane» finite sulla copertina di Internazionale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Esistono gli animali da compagnia e poi quelli da reddito. Tra questi ultimi, quei pochi che riescono a essere salvati da morte certa nei macelli, finiscono nei: rifugi per animali senza scopo di lucro, dove una squadra di volontari si prende cura degli ospiti, anche attraverso il sostegno economico di tanti animalisti.vuol direIn Italia esiste una Rete deicon una Carta di Valori che ne regolamenta il funzionamento: nessun animale deve essere sfruttato per alcuna prestazione (no cibo, no lana, no latte e così via), e ognio deve impegnarsi a promuovere un approccio gentile nei confronti degli animali, aprendo le porte al pubblico. Dietro, ciun’associazione o un ente no profit, che non pos...