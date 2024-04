Cosa può succedere all’Europa senza gli Usa? Gli scenari di Iiss e Csis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Gli Stati Uniti hanno diversi interessi che ancora permangono in Europa. Tra questi c’è la protezione della patria americana e la sicurezza del popolo americano dalle minacce provenienti d, compresa la Russia; la promozione e l’espansione della prosperità economica; la realizzazione e la difesa dei valori democratici che sono alla base dello stile di vita americano; e la difesa e il sostegno degli alleati europei degli Stati Uniti. Mentre alcuni politici e opinionisti statunitensi hanno messo in dubbio il valore della Nato, gli interessi degli Stati Uniti in Europa rimangono significativi e duraturi”. Queste parole si possono leggere in apertura di un report, pubblicato nel marzo del 2024 dal Center for Strategic and International Studies, che sostiene il rafforzamento della premilitare degli Stati Uniti lungo il fianco orientale ...