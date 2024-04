Cosa ha avuto N’Dicka in Udinese-Roma | il medico sportivo | “Forti traumi al torace potrebbero aver provocato il malore”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Domenica sera lo stadio di Udine è rimasto con il fiato sospeso quando Evan, 24enne difensore ivoriano della, si è accasciato al suolo ed è uscito in barella. Lo stesso giorno nel 2012 Piermario Morosini, centrocampista del Livorno, accusò unin campo e non sarebbe mai più tornato. Un post tratto dal profilo X AS: Evan Ndicka sta meglio, è di buon umore e resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK Come stae quando si recuperaFortunatamente perla situazione si è evoluta in modo positivo e al momento è stato escluso ...