Cosa fare per prevenire la demenza | le 7 mosse che mantengono il cervello in salute secondo gli esperti

Pareggio in rimonta con tutti i titolari in campo in Sassuolo-Milan per i rossoneri. Dall'obiettivo riposo a una fatica doppia (pianetamilan)

Roma , 15 apr. (Adnkronos) - "Non so e non sarebbe una buona idea dire ai nostri nemici cosa faremo". Lo ha detto a Start Sky Tg24 l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, rispondendo alla ... (liberoquotidiano)

Blitz tra le province di Catania, Siracusa e Teramo - PALERMO – Operazione antimafia condotta dai carabinieri tra le province di Catania, Siracusa e Teramo. L’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale etneo riguarda 17 persone accusate a vario tit ...dire

Mo: amb.Israele a Roma, 'nostra risposta Non è buona idea dire a nemici Cosa faremo' - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Non so e non sarebbe una buona idea dire ai nostri nemici Cosa faremo". Lo ha detto a Start Sky Tg24 l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, rispondendo alla domanda ...affaritaliani

La madre di Alessia Pifferi dopo la richiesta di ergastolo: “Dice che io non ero una mamma degna, lei Cosa è stata” - La madre di Alessia Pifferi appare come una donna ferita: “Mia figlia è sempre mia figlia. Le ho dato casa mia, bastava che lo diceva e la bambina me la portavo via io”. Le sue parole il giorno della ...fanpage