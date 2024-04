Corsa Champions | il rebus La Roma rimane ’sospesa’ Il Bologna perde Ferguson

(Di lunedì 15 aprile 2024) Calma e gesso. Spremere solo due punti da sfide sulla carta non proibitive come quelle con Frosinone e Monza non è una medaglia al petto da esibire. Però a da qui a farne il necrologio dei sognice ne passa. Purtroppo Thiago Motta rischia invece di fare i conti col ‘necrologio’ della stagione di. L’infortunio al ginocchio destro patito dal nazionale scozzese dopo lo scontro di gioco con Birindelli nel secondo tempo della sfida col Monza è qualcosa di serio, la cui entità verrà valutata tra oggi e domani. Si teme una lesione del collaterale, un danno che farebbe calare i titoli di coda sulla sua stagione: anche se solo la risonanza magnetica delle prossime ore fornirà un quadro più chiaro. Pessima notizia nel giorno in cui la, avversario dei rossoblù tra sette giorni all’Olimpico, ieri ha visto ‘congelata’ ...

La Corsa scudetto dell’Itas Trentino si ferma in semifinale - Foto Marco Trabalza. La difesa dello Scudetto che porta sulle maglie si conclude ad un passo dalla qualificazione alla sua possibile decima Finale Play Off di sempre per l’Itas Trentino. Questa sera a ...ladigetto

Superlega playoff, che batosta per Trento: fuori dalla Corsa scudetto - Un primo posto in classifica vanificato nel giro di cinque partite e soprattutto un posto in Champions League che ora bisgona sudare. Batosta per Trento che in gara 5 di semifinale scudetto cede al ti ...trentotoday

Arsenal-Aston Villa 0-2, Arteta si arrende: Watkins e Bailey agganciano la Champions League - approfittando di un cioccolatino di Tielemans hanno messo a segno le reti che hanno permesso ai The Villains di agganciare ufficialmente la zona Champions League, portandosi a +3 dal Tottenham. Rimane ...footballnews24