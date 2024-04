Conte-Napoli? Parla Michele Criscitiello…

(Di lunedì 15 aprile 2024) Hato anche delCriscitiello nel suo editoriale su Sportitalia. “Riflessione su Antonio. Se fino a due mesi fanon prendeva neanche in considerazione l’ipotesi, oggi, come giustamente riferito da Pedullà la scorsa settimana su Sportitalia, ha dato una apertura indiretta a De Laurentiis. Però ildi pagare un allenatore 9-10 milioni di euro senza avere i proventi della Champions League non ha tanta voglia”., se fosse Italiano…E… “Di pagare a Italiano 2 milioni netti a stagione, De Laurentiis avrebbe più piacere.aspetta perché un altro anno fermo non ci vuole stare. Va bene la pesca, la gita, e le passerelle di beneficenza ma ora vuole tornare a ...

Conte al Napoli, secondo il giornalista c’è un ostacolo importante nell’ambito del possibile trasferimento in azzurro: il possibile rimedio Si sprecano i commenti tra gli addetti ai lavori dopo il ... (spazionapoli)

CdS – “Vecchio amore Napoli”, De Laurentiis pensa di nuovo a Gasperini - La vittoria di Liverpool ha fatto apprezzare la sua Atalanta in tutta Europa ed ora secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Giampiero Gasperini per la ...iamnaples

Gazzetta – Pioli sorpassa Conte, il tecnico del Milan è in pole per la panchina azzurra - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla panchina del Napoli e su chi sarà il prossimo allenatore azzurro. Calzona andrà via, ...iamnaples

CorSport- Il Napoli non andava così male da dodici anni! La gestione del gruppo ha penalizzato Calzona… - “Il Corriere dello Sport” ha analizzato la stagione del Napoli, soffermandosi sulla crisi che vive la squadra di Calzona.gonfialarete