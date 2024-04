Consorzio Brunello: per Montalcino enoturismo asset congenito. Giro d’affari da 80 milioni - Secondo i dati diffusi, i turisti "winelover" a Montalcino sono "di fatto raddoppiati negli ultimi 8 anni. Qui si registrano più di 200mila presenze l'anno, di cui oltre la metà provenienti dall'ester ...firenzepost

Vino, ’tesoro’ della provincia. Premio al Chianti Classico. Brunello, ricchezza per tutti - "Da sempre Montalcino vive un rapporto simbiotico con il vino", ha detto al Vinitaly il presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio Bindocci. Dove da un’indagine che ha calcolato l’impatto prodotto ...lanazione

Vinitaly, Bindocci conferma: vino in simbiosi con Montalcino - “Da sempre Montalcino vive un rapporto simbiotico con il vino: una comunità agricola tra le più virtuose a livello nazionale insediata in un ecosistema in ...gonews