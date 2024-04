Congresso Usa | via libera agli aiuti per Israele e Ucraina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) In una rara dimostrazione di unità, ildegli Stati Uniti ha raggiunto un accordo per inviarecruciali a. Annuncio fatto dal leader della maggioranza del Senato, Chuck Schumer, dopo una serie di negoziati intensi con la Casa Bianca e i capi del. Le promesse di Schumer e Biden In una conferenza stampa tenutasi a New York, Schumer ha rivelato dettdel dialogo con il presidente Joe Biden, sottolineando la decisione condivisa di accelerare il sostegno a due nazioni strategiche. L’intervento è visto come urgente per rafforzare le capacità difensive die continuare il supporto all’in un momento critico. Ostacoli superati e nuove prospettive Nonostante precedenti intoppi nella Camera, ...