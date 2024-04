Confcommercio | Caserta seconda in Campania per negozi al dettaglio

(Di lunedì 15 aprile 2024)al secondo posto in, subito dopo Napoli, per numero dial, con una media del 30,2%, e al primo posto per numero di addetti, che raggiungono quota 25,2%. Un dato in crescita che risulta tuttavia inferiore agli altri settori produttivi. E’ quanto emerge dal IV Focus di Svimez per. Approfondendo i dati si nota poi che tra il 2019 e il 2023, un quadriennio caratterizzato dall’emergenza Covid e dalla crisi che ne è derivata,, in linea con Napoli, è la provincia che ha fatto registrare meno chiusure. Appena il 3% rispetto al 5% di Salerno e al 7,8% di Avellino. “Questi dati – osserva Lucio Sindaco, presidente provinciale di– ci dicono che sta crescendo ...

Caserta seconda in Campania per negozi al dettaglio - Caserta al secondo posto in Campania, subito dopo Napoli, per numero di negozi al dettaglio, con una media del 30,2%, e al primo posto per numero di addetti, che raggiungono quota 25,2%. Un ...ilmattino

Commercio: Caserta seconda in Campania per negozi al dettaglio - Caserta al secondo posto in Campania, subito dopo Napoli, per numero di negozi al dettaglio, con una media del 30,2%, e al primo posto per numero di addetti, che raggiungono quota 25,2%. (ANSA) ...ansa

Ristorazione, crescono i consumi fuori casa (di Tony Ardito) - StampaDal XII Rapporto di Fipe-Confcommercio si rileva il buon andamento della spesa delle famiglie nella ristorazione, abbondantemente al di sopra dei livelli pre-Covid e recuperando significative qu ...salernonotizie