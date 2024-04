Conegliano-Scandicci | gara-1 finale A1 volley femminile 2024 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mercoledì 17 aprile (ore 20.30) si gioca-1 dellascudetto della Serie A1 2023-di. Incomincia la serie al meglio delle cinque partite che incoronerà la squadra Campione d’Italia: si trova di fronte chi il titolo lo ha vinto l’anno scorso (e le ultime cinque edizioni di fila), le Pantere, contro chi è invece arrivato per la prima volta alla serie che assegna il titolo. La squadra di Santarelli sta disputando un’annata eccezionale, anche se ha dimostrato nella serie contro Novara di non essere imbattibile. Perè infatti arrivata la prima sconfitta dopo 45 vittorie consecutive in-2 contro le piemontesi, ma le venete si sono prontamente riprese sabato sera demolendo le ...

