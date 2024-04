Concorso Atac per il Giubileo | chi può partecipare e come

(Di lunedì 15 aprile 2024), l’azienda di trasporto pubblico italiana, ha lanciato un bando per reclutare autisti in previsione dela Roma, rafforzando il servizio di mobilità cittadina. Il processo di selezione si accompagna a una campagna informativa che punta ad attrarre candidati, anche non locali, con un approccio fortemente inclusivo. La campagna sottolinea l’importanza della persona, enfatizzando che chi guida non solo ha la responsabilità dei passeggeri ma anche quella di fornire un servizio eccellente. Lo slogan scelto daè: “Cerchiamo persone, non personale”. Shutterstock Bando: chi puòPer candidarsi è necessario: Avere tra i 21 e i 55 anni. Possedere le patenti richieste daEssere cittadini italiani o dell’UE, o ...

