Concorsi docenti | avvisi estrazioni lettere da cui avrà inizio prova orale AGGIORNATO

Concluse le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per ... (orizzontescuola)

Sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali dei due Concorsi , infanzia e primaria del DDG n. 2576/2023 e secondaria del DDG n. 2575/2023. La particolarità dei due bandi è che, per ciascun ... (orizzontescuola)

Concluse le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per ... (orizzontescuola)

Successo per il concorso grafico e letterario promosso dall’Avis di Scarperia e San Piero - SCARPERIA E SAN PIERO - Sono stati presentati ieri, domenica 14 aprile, alla Vecchia Propositura di Scarperia i lavori della terza edizione del Concorso grafico e letterario voluto dall’Associazione A ...ilfilo

Studenti di Frascati al sesto concorso nazionale “Dalla natura al suono” di Pescasseroli - Ieri si è tenuto a Pescasseroli il sesto concorso nazionale “Dalla natura al suono” suddiviso nelle sezioni per chitarra e musica d’insieme, articolato in categorie per l’età dei partecipanti, ...ilmamilio

Alla scoperta del gioiello segreto della Sicilia: Un viaggio nel magnifico borgo di 800 anime - Immerso tra le colline siciliane, il borgo di 800 anime svela un'atmosfera unica, avvolta da antiche tradizioni e uno scenario mozzafiato. Co ...younipa