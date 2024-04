Concorezzo | torna la paura Brucia un altro capannone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ancorain un’azienda aper il rogo che sabato sera si è sprigionato neldella Hr Star, grossista di casalinghi ed elettrodomestici sulla Provinciale 13, al Malcantone, cuore industriale di questo pezzo di provincia. Le fiamme sono state stroncate in fretta dal sistema antincendio interno. Ma l’allarme era scattato e all’esterno si è concentrato un forte contingente di vigili del fuoco in arrivo da Monza , Vimercate, Desio e Lissone. Il sindaco Mauro Capitanio, d’accordo con Arpa, ha invitato gli abitanti a tenere le finestre chiuse nel raggio di un chilometro per precauzione. Ma ieri mattina il consiglio era già rientrato. "I primi accertamenti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale non hanno registrato sostanze nocive nell’aria", conferma il primo cittadino, che all’inizio ha avuto ...