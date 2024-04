Concordato preventivo biennale | i dubbi sul patto con il Fisco | i nodi da sciogliere e l’incognita Pil

(Di lunedì 15 aprile 2024) Cosa cambia per le partite Iva che decidono di cambiare regime? Un errore nella compilazione del modello Isa nel 2023 che effetto avrà sull’adesione al piano? I debiti tributari dei soci nelle società di persone preclude l’applicazione del piano? E ancora: le stime sul Pil per il 2024 al ribasso rispetto a quelle di pochi mesi fa che imavranno sulle scelte dei contribuenti? Sono tanti, e tutti da, iapplicativi sul, la misura del governo che, ricevuta la delega sulla riforma fiscale, punta a finanziare una riduzione delle tasse con untra cittadini e. Per aderire, imprese e partite Iva con redditi fino a 5 milioni di euro dovranno avere un Indice Sintetico di Affidabilità fiscale (Isa) ...

commercianti e artigiani uniti per chiedere al viceministro Maurizio Leo una flat tax per tutti i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale. Sarà questa la richiesta che verrà ... (quifinanza)

(Adnkronos) – "Dopo la partecipazione alla riunione del 15 marzo della commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), relativa al concordato preventivo biennale per i ... (periodicodaily)

"Dopo la partecipazione alla riunione del 15 marzo della commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), relativa al concordato preventivo biennale per i soggetti che ... (sbircialanotizia)

Nuova scadenza per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi: gioiscono le partite IVA - Con il Concordato preventivo biennale per le partite IVA cambiano le regole per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Ecco la nuova scadenza.informazioneoggi

Iran e Casa Bianca hanno Concordato i termini dell'attacco a Israele con la mediazione dell'Oman - in questi giorni, per il tramite dell’Oman, Casa Bianca e Teheran hanno Concordato tempi e modi dell’attacco congenito in modo da rendere il tutto il meno pericoloso possibile ed evitare che si potess ...globalist

Conte attacca Domani: «Ignobile». Ecco l’affare sul Molino Stucky con il pregiudicato Taddeo - Il leader dei 5 Stelle contro l’editoriale del direttore Fittipaldi: «Già mi ha scritto articoli diffamatori divenendo addirittura megafono delle calunniose accuse di tal avvocato Amara», «ma neppure ...editorialedomani