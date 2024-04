Comunita’ internazionale esorta de-escalation in tensioni Iran-Israele

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pechino, 15 apr – (Xinhua) – Lahato alla moderazione le parti in causa per evitare un’ulterioredella situazione in Medio Oriente, dopo gli attacchi di rappresaglia dell’contro. Agenzia Xinhua

Lorenzo Zacchi , responsabile Medio Oriente di Geopolitica.info, in esclusiva ai nostri microfoni: “L’attacco è molto simile a quello fatto nel 2020”. E’ sempre più alta la tensione tra Iran e ... (notizie)

Roma , 15 apr. (Adnkronos) - La reazione del G7 all'attacco dell'Iran "è stata molto importante, così come vedere la cooperazione operativa con Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi ... (liberoquotidiano)

Roma , 15 apr. (Adnkronos) – La reazione del G7 all’attacco dell’Iran “è stata molto importante, così come vedere la cooperazione operativa con Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi ... (calcioweb.eu)

Mo: amb. Israele a Roma, 'importante reazione G7, serve sostegno comunità internazionale' - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La reazione del G7 all'attacco dell'Iran "è stata molto importante, così come vedere la cooperazione operativa con Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi della ...lagazzettadelmezzogiorno

Borsa: Europa in rialzo, Milano (+1%) la migliore con Prysmian superstar - Deboli le azioni oil. Attesa per i conti di Goldman (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Borse europee in rialzo, nonostante le notizie ...ilsole24ore

Vinitaly 2024, Rocca: "Un grande lavoro per valorizzare i vini del Lazio" - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La reazione del G7 all'attacco dell'Iran "è stata molto importante, così come vedere la cooperazione operativa con Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi della ...affaritaliani