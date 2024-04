Comunali Casola Valsenio | Maurizio Nati è il candidato sindaco del centrosinistra

(Di lunedì 15 aprile 2024)(Ravenna), 15 aprile 2024 – Il suo ruolo di assessore ai Lavori Pubblici lo ha visto affrontare con impegno e capacità quella che è stata la sfida più grande per il paese diche, a seguito degli eventi alluvionali del maggio scorso, si trovava con ben 90 chilometri di strade interrotte e 120 persone isolate, vivendo una situazione di prima emergenza che si è protratta sino a luglio. Stiamo parlando dialle prossime elezioni amministrative di giugno per la lista ‘Centro-sinistra Uniti per’. Attualmente viceè da sempre attivo per la crescita e lo sviluppo del paese. Nei suoi lunghi anni di servizio ha ricoperto ...

Cade in bici, sbalzato per tre metri in una scarpata: l’amico chiama i soccorsi con un’app - Grazie all’allarme lanciato con GeoresQ, è intervenuto direttamente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ...ilrestodelcarlino

Cicloturista vola in una scarpata a Casola Valsenio - Un escursionista 69enne di Riolo Terme mentre era sulle colline di Casola Valsenio è stato protagonista di una brutta caduta. E' stato soccorso dal personale del Saer ...ravenna24ore

Casola Valsenio, precipita in una scarpata con la mountain bike: frattura alla clavicola per 69enne di Riolo - Rottura della clavicola e trauma toracico sono le conseguenze costate ad un ciclista 69enne mentre stava percorrendo un sentiero in mountain bike con ...corriereromagna