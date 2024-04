Comincia a New York il primo processo penale contro Donald Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 15 aprilea Newildei quattro processi penali in cui è coinvolto. È ila carico di un ex presidente degli Stati Uniti.dovrà affrontare le accuse del procuratore distrettuale di Manhattan per il presunto pagamento illecito di 130mila dollari versato all’attrice di film porno Stormy Daniels in cambio del suo silenzio prima della campagna elettorale del 2016 su un rapporto sessuale avuto una decina di anni prima.rischia un massimo di quattro anni di carcere. Ilsi svolgerà nel contesto della sua campagna elettorale per le presidenziali americane, e alla fine potrebbe vedere il ...