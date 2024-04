Come saranno le scale mobili di Montesanto | riparte il cantiere a fianco della Cumana dopo 16 anni

Una Metro A migliorata, trasformata. Ecco come dovrebbero apparire le fermate di Cipro, Spagna e Ottaviano dopo i lavori in partenza lunedì 8 aprile: dagli arredi alle luci , dal Bosco verticale agli ... (fanpage)

FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 31° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Perso per perso, inventiamoci sto campionato della dignità. Andiamo in Brianza e vediamo di vincere almeno quello. Brutta aria. Al ... (ilnapolista)

Quali saranno i prossimi film di James Cameron Tutte le opere in arrivo - Scoprite quali saranno i prossimi film firmati James Cameron, il leggendario regista di Titanic, The Abyss e Avatar.cinema.everyeye

Feto abortito in freezer alla Borghesiana, denunciati due infermieri: «Volevamo averlo con noi» - Non voleva staccarsi dalla sua creatura. Non riusciva a immaginare che quel piccolo o piccola che tanto aveva desiderato potesse finire smaltito in ospedale e chissà Come. Un ...ilmessaggero

Le pagelle di Inter-Empoli: Pavard sa anche difendere, Niang convince - Dal 39’ st Frattesi Sv 7 Dimarco In gol, Come all’andata in Toscana. Aggiorna il contatore a cinque reti e sei assist. Dal 24’ st Augusto 6 Si danna su ogni pallone. 6 Thuram Sguiscia Come un’anguilla ...repubblica