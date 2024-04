Come Marjanovic ha deciso di regalare pollo gratis ai suoi ex tifosi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 15 aprile 2024) È da qualche anno che l’NBA sta cercando soluzioni per rendere la stagione regolare più appetibile e ieri sera doveva raccogliere i frutti di questo lavoro. Quindici partite divise in due blocchi tra Est e Ovest, tutte le squadre impegnate, molte delle quali a inseguire una migliore posizione ai playoff o al play-in. Una lunga serata (per noi europei, mattinata per loro) in cui immergersi nel basket-che-conta prima di arrivare al momento culmine della stagione. Il risultato è stato alterno: da una parte abbiamo assistito a una partitaNew York Knicks-Chicago Bulls, finita al supplementare dopo un tira e molla fatto di sorpassi e controsorpassi conditi di grandi giocate, dall’altra – però – abbiamo visto un sacco di partite indirizzate fin da subito per via di scarti di punteggio mastodontici, altre con squadre infarcite di riserve e poco ardore. Se avete un po’ ...