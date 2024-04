Come mantenere la passione in un rapporto? “Fatelo una volta a settimana”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 aprile 2024) I consigli della sessuologa rivolti a tutte le coppie che intendonoviva la. “E’ necessario che venga fatto unaogni sette giorni”sempre vivo un matrimonio?riuscire a non far cadere laall’interno della coppia e cercare di trovare sempre nuovi stimoli in grado diaccesa la fiammella? Ognivive di alti e di bassi e generalmente di fasi piuttosto precise: l’infatuazione, la, l’innamoramento e una gestione diversa del sentimento, che diventa sempre meno intenso, ma in grado di trasformarsi.riuscire a restare innamorati e alache generalmente caratterizza ogni ...