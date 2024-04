Come funzionano i ristoranti senza cellulare?

(Di lunedì 15 aprile 2024) I cellulari sono diventati quasi un’estensione delle nostre mani, un elemento onnipresente durante tutti i momento della giornata, anche a tavola e durante le cene con amici. Un’abitudine onestamente fastidiosa che dal nord al sud dello stivale presto cambierà. In tutta Italia, infatti, è possibile trovare sempre piùa cui accedere esclusivamente. Ma? Le modalità variano da città a città, ma il senso resta lo stesso. Entri, lasci il tuo smartphone sotto custodia. Ti godi la cena e la compagnia degli amici. E guadagni anche qualcosa. Food blogger fotografa del cibo (fonte: Unsplash)Lo slogan condiviso è Tutti a tavola, ma. In un locale di Verona, Al Condominio, per esempio, si prende una bella bottiglia di vino, ...

Banca Sella e HYPE, problemi risolti. Ma cosa è successo - Banca Sella e HYPE non hanno funzionato per quattro giorni, causando numerosi problemi ai clienti della banca. Ma cosa è successomoney

NEWS - Edilizia: un edificio Come dimostratore tecnologico per innovare il settore, incontro a Napoli - Un intero edificio Come dimostratore tecnologico per abitazioni affidabili e sostenibili. Succede ad Acerra dove si sviluppano e si sperimentano soluzioni da applicare per la ristrutturazione di edifi ...napolimagazine

Micheal Schumacher, Montoya al veleno: "Tutti si scansavano io no. Sua Ferrari era Come la Red Bull oggi" - Il mio approccio in corsa era di essere uno stro*zo… e funzionava. Avevi due possibilità: o mi fai passare o ci schiantiamo”. La competizione tra i due piloti fu intensa Come raramente si è visto nel ...sport.virgilio