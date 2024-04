Come diventare agente segreto in Italia | candidature fino al 31 maggio 2024

Il contrario di distrazione che cos’è? Immaginiamo già la vostra risposta e vi anticipiamo che è sbagliata. Per non distrarsi, basta agire. Tanto semplice da sembrare banale? Sì, ce lo spiega ... (vanityfair)

Roma, 12 aprile 2024 – Sono clienti ‘misteriosi’ che si recano in incognito nei negozi per valutare la qualità dei servizi oppure per riscontare che un prodotto venga pubblicizzato in un certo modo. ... (quotidiano)