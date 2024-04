Come diventare 007 | l’intelligence italiana cerca esperti di Ai e “armi di distruzione di massa”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 – AAA esperto dididisi. I servizi segreti sono pronti ad assumere: il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblicasta selezionando risorse per la tutela degli interessi del Paese in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale. Le figure rite sono molte, a partire dall’intelligenza artificiale. Gliin questo campo potranno ambire alle posizione di machine learning engineer, data scientist e big data engineer ed architect. Chi ha competenze in ambito cyber, ha la possibilità di candidarsi per lavorare nei settori del penetration testing e red teaming, della cyber threat intelligence, del reverse engineering e del malware analysis e digital forensics. Ma ...