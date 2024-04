Come creare una cabina da massaggio in un centro estetico

(Di lunedì 15 aprile 2024) I centri estetici non sono solo luoghi in cui recarsi per prenotare trattamenti beauty ma soprattutto una location in cui poter staccare la spina, ricaricare le batterie e allontanare lo stress accumulato tra impegni familiari, lavorativi e quotidiani. Le statistiche mostrano un interesse sempre maggiore per il settore wellness: le persone non hanno dubbi su quanto sia importante prendersi cura di sé e sono sempre di più i clienti che attivano pacchetti con trattamenti relax presso il proprio store di fiducia. Avete un negozio di estetica e vorreste offrire il servizio? Vi sveliamo alcuni consigli perunaconfortevole ed estremamente accogliente. Il protagonista è il lettino daIl primo consiglio che dobbiamo darvi è di investire su un lettino datop di gamma ...

Salve dottoressa, le scrivo per chiederle un consiglio per mio figlio , che ha quasi due anni. Vorrei infatti un aiuto per riuscire a creare una routine che possa aiutarlo: è infatti un bambino molto ... (gravidanzaonline)

I generatori di immagini IA sono numerosi e presentano caratteristiche diverse: gratis come Copilot o a pagamento come Dall-E, su un sito come Leonardo o su un software a parte come Midjourney. In ... (fanpage)

Telegram Come Whatsapp: arriva l'editor integrato per la creazione di stickers - Dopo Whatsapp, cosa solitamente rara, anche Telegram ha annunciato l'integrazione nella sua app di messaggistica di un editor che consente agli utenti di creare facilmente degli sticker senza dover ...hdblog

Magento nelle mire dei criminal hacker, Come risolvere la falla - Un bug di Magento apre le porte ai criminal hacker mettendo in pericolo i tanti server che ne fanno uso. La piattaforma per lo shopping online ha già messo a disposizione gli aggiornamenti che risolvo ...cybersecurity360

Rimedi contro le rane in giardino: Come eliminarle in modo semplice e naturale - Dalle soluzioni naturali ai repellenti, scopri i metodi più efficaci per scacciare le rane e ripristinare l’equilibrio in giardino.immobiliare