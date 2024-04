Come cambia pelle il camaleonte turco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il presidente Erdogan alle prese con una sconfitta elettorale e un contesto geopolitico rovente, rivedrà anche il suo rapporto con l’Islam politico? Sono soprattutto i media anglosassoni ad aver letto nella débâcle alle Comunali di Recep Tayyp Erdogan e del suo partito Akp, il partito della Giustizia e dello sviluppo, un vistoso segnale di cedimento del presidente-sultano. Esultanza prematura? Ci vorrà tempo per capirlo. In ogni caso, le elezioni amministrative turche non sono poca cosa: il Paese vota in blocco e l’affluenza è alta. Tira il fiato, dunque, chi temeva che Erdogan fosse al lavoro perre le regole costituzionali e ripresentarsi alle Presidenziali del 2028, oppure per andare anticipatamente alle urne e correre ancora una volta. Di certo, poi, c’è che la scoppola rimediata dall’Akp è stata notevole vista la rilevanza delle piazze in gioco. Il Chp, il ...