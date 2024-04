Collovati | «Inter | ha vinto Ranieri Difesa da rivedere La causa è una!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024)-Cagliari termina 2-2 ma per Fulvioè Claudioad avere la meglio. L’analisi dell’ex calciatore con un focus sulla fase difensiva nerazzurra. TROPPO ESPOSTA – Fulvio, ospite nello studio di “La Domenica Sportiva”, analizza quanto visto in-Cagliari. Da doppio ex die Milan, però, l’opinionista parte col l’argomento più caldo, ovvero il derby del 22 aprile. Così l’ex calciatore: «Cosa vuol dire vincere lo scudetto nel derby? Domanda troppo difficile e la risposta lo è altrettanto. È quello che vorrebbero tifosiisti per dare uno smacco alla tifoseria milanista. Può succedere, a patto che l’nelle ultime due, tre, partite registri un po’ la frase difensiva. il gol lo fa sempre, anche oggi che non c’era ...