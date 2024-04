Coinvolti i veicoli d' interesse storico e collezionistico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il rilascio delle targhe storiche è un processo che coinvolge diversi enti e richiede il rispetto di specifici requisiti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un decreto attuativo che autorizza il rilascio delle targhe storiche originali per idi. Questo decreto segue le disposizioni dell'articolo 93, comma 4, del Codice della Strada. Per ottenere una targa storica, il proprietario del veicolo deve presentare un'istanza presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista o un ufficio della Motorizzazione Civile. Questa pratica può essere gestita in tutte le sedi delle delegazioni dell’Automobile Club d’Italia. Le targhe storiche originali possono essere rilasciate, a richiesta degli interessati, per gli auto, i ...