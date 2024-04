Codice degli appalti | 53 articoli | guide e 2 Webinar Aggiornato con | “fase finale di aggiudicazione e stipula dei contratti con gli operatori economici”

Transizione 4.0, sospesi i codici tributo per la fruizione dei tax credit - Per fruire dei tax credit nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che ...quifinanza

Mg HS HS 1.5T-GDI AT Luxury my 22 del 2023 usata a Empoli - Annuncio vendita Mg HS HS 1.5T-GDI AT Luxury my 22 usata del 2023 a Empoli, Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Risolta una grave falla in Telegram per Windows, aggiornate subito - Questo poteva permettere a potenziali aggressori di eseguire Codice da remoto sui dispositivi Windows degli utenti. La correzione è stata effettuata lato server, risolvendo così il problema e ...tomshw