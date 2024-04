Codacons indaga sulla Rai | Vogliamo sapere le richieste fatte da Amadeus all' azienda

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sul divorzio trae la Rai intervengonoe Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, che annunciano una istanza d'accesso alla tv di Stato "per capire i reali motivi del divorzio. Da giorni si leggono indiscrezioni circa possibilidi benefici personali per se e per...