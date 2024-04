Coca e hashish in auto | ma anche un fucile irregolare a casa | in manette due pontini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Un normale controllo stradale effettuato il 13 aprile dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Formia ha portato all’arresto di due cittadini, residenti a Minturno, trovati in possesso di significative quantità di sostanze stupefacenti e un’arma da fuoco scaduta dirizzazione. Dettagli del Controllo e del Sequestro Durante le operazioni di routine per la verifica dei documenti di guida e assicurativi, i due individui, nati rispettivamente nel 1983 e nel 1985, hanno mostrato segni di nervosismo ingiustificato, il che ha indotto i militari a effettuare una perquisizione approfondita. L’esito è stato la scoperta di 1 kg die 200 grammi diina nascosti all’interno del loro veicolo. Approfondimenti e Ritrovamenti in Abitazione A seguito del rinvenimento degli stupefacenti, i ...