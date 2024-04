Cobolli-Nadal in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Flaviose la vedrà contro Rafaelnel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Non sarà di certo un match come gli altri per il giovane tennista romano, che affronterà in uno storico torneo del calendario ATP un campione al quale è addirittura dedicato il campo sul quale si disputerà l’incontro.proverà a fare il suo ritorno in un match ufficiale a distanza di più di tre mesi dall’infortunio patito a Brisbane, con in mezzo solo quell’apparizione a Las Vegas per l’esibizione con Alcaraz. I bookmakers nonostante il lungo stop puntano sul maiorchino, dato estremamente favorito per la vittoria del match. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...