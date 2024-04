(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 - Non sarà solo il breve tratto del golfo di Policastro a unire la Basilicata alla Toscana e viceversa per il tramite del mar Tirreno, o Napoli e“solo” per l'Eurostar e Italo e così via. A tutto quel patrimonio di legami che già esiste, non di rado legati all'emigrazione ma anche alla cultura, ora si unisce 'to', un'associazione scientifica tenuta a battesimo mesi fa nella Città del Fiore presso i locali de 'La Loggia' di Piazzale Michelangelo che riunisceimpegnati in ambiti socio sanitari , provenienti da diverseitaliane e operanti nella sanità toscana, con la finalità di uno scambio concreto, anche attraverso esperienze nei diversi centri delle, delle buone ...

Basilicata coast to coast al Vinitaly 2024. Riflettori puntati sul padiglione 11, negli stand E5, E6, F5 e F6 con ben 280 metri quadri di superficie espositiva, per una full immersion di sapori , ... (quotidiano)

'Coast to Coast', professionisti sociosanitari uniscono le regioni a partire da Firenze - Firenze, 15 aprile 2024 - Non sarà solo il breve tratto del golfo di Policastro a unire la Basilicata alla Toscana e viceversa per il tramite del mar Tirreno, o Napoli e Firenze “solo” per l'Eurostar ...lanazione

La bellezza Coast to Coast: "Storia, cultura e sapori in vetrina" - Basilicata Coast to Coast al Vinitaly 2024. Riflettori puntati sul padiglione 11, negli stand E5, E6, F5 e F6 con ben 280 metri quadri di superficie espositiva, per una full immersion di sapori, gusti ...quotidiano