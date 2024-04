Clan pilotavano aste case | 17 arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 10.38 Interesse deimafiosi anche sullegiudiziarie per gli immobili. E' quanto emerge dall'indagine della Procura distrettuale antimafia di Catania denominata "Athena" che ha portato all' esecuzione di 17 ordinanze di custodia cautelare tra Catania,Siracusa e Teramo I, legati alla famiglia Santapaola - Ercolano, miravano al controllo delle.Alcuni sodali intervenivano durante le procedure di vendita di immobili per allontanare anche con violenza i partecipanti, al fine di garantire l' acquisto ai "clienti" delle cosche.