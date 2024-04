Cinque intossicati in un hotel | è lo stesso 4 stelle dei 50 studenti di inizio aprile

(Di lunedì 15 aprile 2024) Febbre, nausea e disturbi gastrointestinali acuti. La gita si è trasformata in un incubo per tre giovani e due adulti ospiti dell’albergo Nizza Suisse a Montecatini Terme. I pazienti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia. Si tratta di trecon i loro due insegnati, provenienti da Salerno che fanno parte di una comitiva in gita scolastica. Secondo le prime informazioni il loro stato di salute non desta preoccupazione ma, vista la sintomatologia restano momentaneamente in osservazione e dovrebbero essere dimessi in serata. Si tratta dellodove lo scorso 5un altro gruppo, tra minori a adulti, per un totale 52 persone, sempre in gita scolastica, accusarono gli stessi sintomi e furono ricoverati per intossicazione alimentare. All’indagine epidemiologica del 5 ...

