(Di lunedì 15 aprile 2024) Sioggi al Castello Maniace di, sull'isola di Ortigia, gli “del”: tredi dibattiti, talk e tavole rotonde, con oltre 200 autorevoli rappresentanti di tutto il settore delitaliano. L’appuntamento si è concentrato su argomenti chiave come il tax credit, il turismo legato ale l'espansione internazionale,

Cinema: si concludono a Siracusa gli Stati generali, duecento ospiti in tre giorni - Siracusa, 14 apr. (Adnkronos) - Si concludono oggi al Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, gli “Stati generali del Cinema”: ...spettacoli.tiscali

Rinasce il vecchio Cinema - Nuove opportunità con il recupero dell' ex Cinema. L’affidamento della progettazione esecutiva per il recupero dell’ex Cinema Vittoria, affidata all’ingegner Frigato, ha preso ufficialmente il via la ...polesine24

Manifesto del Cinema in arrivo: un nuovo corso per l'industria Cinematografica italiana - L'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha annunciato la stesura di un manifesto sugli Stati generali del Cinema. Questo documento non si limiterà a elencare gli interventi, ma indicherà i cor ...informazione