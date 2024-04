Cina | Summer Davos 2024 si terra’ a fine giugno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dalian, 15 apr – (Xinhua) – L’incontro per ilsidal 25 al 27nella citta’ costiera nord-orientale cinese di Dalian, secondo l’ufficio di coordinamento della citta’ per. Conosciuta anche come la 15ma edizione dell’Incontro annuale dei nuovi campioni del World Economic Forum, il forum di quest’anno sara’ a tema “Le prossime frontiere della crescita”. L’evento riunira’ oltre 1.500 leader di alto livello provenienti da aziende, governi, societa’ civile e organizzazioni internazionali, oltre a importanti imprenditori, innovatori e accademici, per generare riflessioni collettive e soluzioni attuabili. Durante l’incontro saranno discussi sei temi principali: una nuova economia globale; lae il ...

La top five dell’estate di Idee per Viaggiare - Indonesia, Maldive, West Coast, Perù e Messico, e molto Oriente: Giappone, Cina, Thailandia: è questa la top five in casa Idee pere Viaggiare ...guidaviaggi

Una Summer di consolidamento per Bologna - ADVtraining.it è un portale di formazione sul Turismo, e propone corsi di Formazione Turistici per agenti di Viaggio, Corsi E-learning, premi per coloro che risulteranno i migliori agenti, ed Eventi s ...advtraining

È boom per i profumi in Cina - Il Paese del Dragone promette di diventare entro il 2025 la destinazione per eccellenza delle fragranze internazionali, nonostante l'impasse di Fukushima. Il mercato delle fragranze in Cina sta attrav ...beauty.pambianconews