Cina | lancia nuovo satellite per telerilevamento

(Di lunedì 15 aprile 2024) Jiuquan, 15 apr – (Xinhua) – Oggi lahato un razzo vettore Long March-2D, che ha portato nello spazio unper il. Il razzo e’ decollato alle 12:12 (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della, e ha inviato ilGaojing-3 01 nell’orbita prevista. Ilfornira’ servizi commerciali di dati diper scenari emergenti come l’agricoltura digitale, la modellazione delle informazioni urbane e il 3D dal vivo, oltre a campi tradizionali come il rilevamento e la mappatura del territorio, la prevenzione e la mitigazione dei disastri e il monitoraggio marittimo. Si e’ trattato della 516ma missione di volo dei razzi della serie ...

