(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 apr – (Xinhua) – IlOlaf Scholz apprende informazioni su un progetto di ricerca scientifica cooperativa sino-tedesca sul monitoraggio delle acque a Jiangbeizui, nella municipalita’ sud-occidentale cinese di, ieri 14 aprile 2024. Scholz e’to ieri nella citta’ per dare il via alla sua visita ufficiale di tre giorni insu invito del primo ministro cinese Li Qiang. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 12 apr – (Xinhua) – Il cancelliere federale della Germania Olaf Scholz si rechera’ in visita ufficiale in Cina dal 14 al 16 aprile su invito del primo ministro cinese Li Qiang, ha annunciato ... (romadailynews)

Chongqing , 14 apr – (Xinhua) – Il cancelliere federale della Germania Olaf Scholz e’ arrivato oggi nella municipalita’ di Chongqing per dare inizio alla sua visita ufficiale di tre giorni in Cina su ... (romadailynews)

Cina: cancelliere federale della Germania arriva a Chongqing (1) - Chongqing, 15 apr - (Xinhua) - Il cancelliere federale della Germania Olaf Scholz apprende informazioni su un progetto di ricerca scientifica cooperativa ...romadailynews

Cina, pioggia di sussidi per le auto elettriche. Per BYD 3,4 miliardi di euro - Relativamente al settore auto, secondo il rapporto gli aiuti del Governo sono stati almeno tre o quattro volte superiori a quelli concessi dai grandi Paesi dell’UE e dell’OCSE. Inoltre, pare che ...hdmotori

Borse 15 aprile: effetto guerra sui mercati. Cina chiude in rialzo. Futures positivi per l’Europa - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è in Cina per una missione speciale. Scholz avvertirà il presidente cinese Xi Jinping che deve agire presto per evitare i dazi stabiliti dall’Unione Europea per ...firstonline.info