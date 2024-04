(Di lunedì 15 aprile 2024) Pechino, 15 apr – (Xinhua) – Il numero diche partecipano al programma diper laine’ aumentato fino a 249 milioni entro la fine del 2023, con un incremento di oltre 3 milioni rispetto all’anno precedente, secondo l’Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria. L’cinese per lagarantisce alleoccupate un reddito di base quando si assentano dal lavoro per la gravidanza e il parto e rimborsa le spese mediche relative al parto. Lenon occupate possono ottenere il rimborso delle spese mediche legate al parto partecipando al programma dimedica di base del Paese. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina: 249 mln donne coperte da assicurazione per maternita’ - Pechino, 15 apr - (Xinhua) - Il numero di donne che partecipano al programma di assicurazione per la maternita' in Cina e' aumentato fino a 249 milioni ...romadailynews

Hong Kong: il portoghese Joseph John è il primo europeo incarcerato ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale cinese - Più volte gli è stata negata la libertà su cauzione e non ha mai avuto accesso ai servizi del consolato del Portogallo, visto che la Cina non riconosce la doppia cittadinanza. Secondo l’Hong Kong ...tpi

Panasonic LUMIX DC-GH6 a 1.599€: la video (foto) camera pro è in super sconto! - Incredibile offerta per Panasonic LUMIX DC-GH6 solo corpo, su Amazon: oggi la si può acquistare a soli 1.599.00€! La scelta migliore per chi cerca una videocamera pro senza tanti compromessi, perché q ...hwupgrade