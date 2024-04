Ciclismo | Tour of the Alps 2024 prima tappa oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilof theiniziacon la, lunga 133,5 chilometri da Egna a Cortina sulla Strada del Vino. Frazione inaugurale interamente in terra trentina, con un circuito finale che potrebbe già ingolosire alcuni dei big al via dell’ex Giro del Trentino. A poche settimane dal Giro d’Italia c’è grande curiosità per vedere i vari Geraint Thomas, Romain Bardet, Ben O’Connor e molti altri all’opera. In chiave italiana i nomi più gettonati sono quelli di Antonio Tiberi e Filippo Zana. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.OF THE: IL CALENDARIO COMPLETO PERCORSO E ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE START LIST E FAVORITI, TV E– I ...