Ciclismo su pista | Letizia Paternoster è seconda nell’ultima giornata di Nations Cup a Milton

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si conclude con un altro bel podio per l’Italia latappa dellaCup disu, che si è svolta in questi giorni a, in Canada. Ancora una volta èa portare in alto il Bel Paese: l’azzurra aveva chiusol’eliminazione e termina in piazza d’onore anche l’omnium. Niente da fare contro la britannica Katie Archibald, vincitrice con 131 punti, per la trentina ci sono venti lunghezze di distacco. Terza è la statunitense Jennifer Valente. Miriam Vece è nona nel keirin al femminile, terza nella finale per i piazzamenti. A trionfare la neozelandese Ellesse Andrews davanti alla neerlandese Steffie van der Peet e alla canadese Lauriane Genest. Nello sprint al maschile vince il dominatore della disciplina, ...