Ciclismo | sfortuna Onley | tre fratture alla clavicola in otto mesi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 - Non tutti credono nell'esistenza dellanella vita e nello sport: men che meno in una disciplina notoriamente pericolosa come il, dove giocano un ruolo importante anche le abilità personali di guida del mezzo e la capacità di individuare con largo anticipo i possibili problemi. Se però esiste una Dea Bendata delle due ruote a pedali, essa sicuramente non assiste Oscar, che nell'Amstel Gold Race 2024 ha messo a referto un record tutt'altro che invidiabile: la terza rottura dellanel giro di 8. I dettagli E dire che l'annata del britannico era iniziata bene con la vittoria di una tappa, per la precisione la penultima, del Tour Down Under 2024: chi ben comincia (non) è a metà dell'opera. In realtà, nel caso del corridore del Team ...