Ciclismo | Gerben Thijssen non sarà al Giro d’Italia | si dirotta sul Tour de France

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nienteper. Il belga della Intermarché-Wanty è stato coinvolto meno di due settimane fa in una caduta alla Scheldeprijs riportando la rottura parziale dei legamenti della sua caviglia, dicendo così addio alla Corsa Rosa. Alavrebbe dovuto rappresentare un’alternativa per i successi di tappa a Biniam Girmay; l’inizio della sua stagione era stato anche promettente con il successo al Trofeo Palma dello scorso 28 gennaio seguito dallo sprint di Lagos alla Volta ao Algarve, dove ha strappato anche il primo posto nella classifica a punti.ha dovuto così ricalibrare la sua stagione e nonpresente nelle tre settimane di corsa in Italia. Il belga si concentrerà così sulde ...