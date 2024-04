Ciclismo | ecco gli atleti toscani scelti per l' Eroica Juniores a tappe

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze,15 aprile 2024 - La settimana prossima da giovedì 18 aprile a domenica 21 aprile, si corre l’attesa gara internazionale “-Nation’s Cup”. Per la gara adal Consiglio del Comitato Regionale Toscana su indicazione della Struttura Tecnica e del tecnico regionale, i corridori che rappresenteranno la Toscana. Si tratta di: Davide Bufalini (Casano); Riccardo Del Cucina (Mepak Junior Team); Aldo Fejzaj (Team Pieri); Manuele Gerolamo Migheli (Pool Cantù-GB Junior Team); Giulio Pavi Degl’Innocenti (Team Franco Ballerini); Damiano Petri (Polisportiva Monsummanese). In qualità di riserve: Emanuele Ferruzzi (Polisportiva Monsummanese); Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini); Ruggero Lombardi (U.C. Pistoiese Team). La Rappresentativa Regionale sarà accompagnata dal tecnico regionale Alessio ...

